“Casa di carta”, il rapper leccese Lelo torna sulle scene con un nuovo singolo

Emanuele Martina in arte “LELO” è un rapper leccese che ha come grande amore la musica.

La passione per il rap si fa viva durante le scuole superiori ed è in questo periodo che prende la decisione di scrivere qualche canzone per gioco; pezzi che, però, non vedranno mai la pubblicazione.

Nel 2013 la volontà di far conoscere i suoi lavori, anche grazie all’affiancamento del produttore Giorgio Mongelli che lo ospita nel suo studio di registrazione per fargli incidere i suoi pezzi.

Nel settembre 2017, dopo anni nei quali si dedica alla sua crescita, pubblica il suo primo album discografico prodotto sempre da Giorgio Mongelli, al quale darà il titolo “La classe non è alcol”. La distribuzione – affidata all’Harmonium Records – viene commercializzata in tutti i digital store mondiali e nei migliori negozi di musica di Lecce. Nello stesso anno pubblica il singolo “Panorama Nero” con Valentina Leopizzi in arte “Luna”. Singolo che vanta, a ora, circa 12 mila visualizzazioni su Youtube.

Dopo un anno pieno di soddisfazioni, “LELO” decide di prendere un anno sabatico per studiare nuove soluzioni per quel che riguarda la sua carriera che ormai lo vede sempre più lanciato.

Ritorna al lavoro per sancire il suo cambiamento musicale con “Casa di carta”. Un singolo che, come già anticipato, prevede la variazione dal rap vero e proprio, a leggere tonalità trap. “LELO” precisa, però, che nonostante il cambio di genere la veridicità dei suoi testi e l’intuitività rimane intoccabile.

“Casa di carta” narra una storia d’amore con diverse sfumature negative che lo circondano.

Il brano vede al mix e master Giacomo Greco (Maestro arrangiatore di musica elettronica); mentre il video è stato diretto e prodotto da “WizzyShotime” in collaborazione con “TrailSnail”.