Marco Mengoni, Bob Sinclair e la salentina Alessandra Amoroso sul palco del “Battiti Live”. Svelato il cast

Marco Mengoni, Elodie, Fedez, Alessandra Amoroso, Bob Sinclar, Pinguini Tattici Nucleari e tanti, tantissimi altri, calcheranno il palco di uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese

Ormai ci siamo, fra poco più di una settimana la migliore musica del panorama italiano ed internazionale tornerà a suonare nelle piazze di Puglia per la ventesima edizione di “Battiti Live”, il festival colonna sonora dell’estate italiana.

L’esordio è in programma venerdì prossimo, 17 giugno, a Bari. E il giorno dopo, sabato 18 giugno, c’è già un’altra grande serata da vivere tutta d’un fiato, sempre a Bari. Poi toccherà a Gallipoli (2-3 luglio) e infine Trani (10 luglio) per il gran finale. Tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per #RoadToBattiti. Saranno complessivamente ben oltre 80 gli artisti impegnati in oltre 200 performance per la kermesse più attesa anche dal grande pubblico di Italia 1 e che per il sesto anno consecutivo sarà condotto dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Confermatissimo anche il regista dello show, Luigi Antonini, storica firma della regia anche di X Factor.

“Speriamo sia per tutti una estate spensierata, avvertiamo nell’aria voglia di stare insieme, di condividere e soprattutto di tornare a vivere pienamente anche la piazza, forse anche più del pre-pandemia, come luogo di incontro e confronto. Ed è meraviglioso, e per questo siamo davvero felici di poter tornare nelle piazze della nostra Puglia”, commenta Marco Montrone, presidente di Radio Norba. “La nostra musica dalla Puglia suonerà nelle case degli italiani almeno fino a Ferragosto: due mesi pieni di musica straordinaria, con un cast artistico ancora una volta di altissimo livello. Sono 46 anni che facciamo Radio ed ormai 20 anni che siamo nelle piazze con Battiti con la consapevolezza ma anche l’umiltà di chi è consapevole di aver fatto bene ma anche che ci si può sempre migliorare, con passione ed abnegazione”.

Il cast al completo

Ed ecco ora il cast dell’evento, anche quest’anno in partnership con un brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida, title sponsor del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022: Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Bob Sinclar, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Rkomi, Coez, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani, Sangiovanni, Raf, Malika Ayane, Luigi Strangis, Alex, Albe, LDA, Sissi, Giordana Angi, Francesco Renga, Aka 7even, Big Boy, Noemi, Carl Brave, Max Gazzè, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Dargen D’Amico, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Gabry Ponte, Alvaro Soler, Topic, Federico Rossi, Follya, Mr. Rain, Alfa, Matteo Romano, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Hansel Delgado, Le Vibrazioni, Rhove, Anna, Lazza, Andrea Damante, Aiello, The Kolors, Kayma, Deddy, Caffelatte, Tancredi, Rettore, Emis Killa, Eiffel 65, Dolcenera, Michele Bravi, Luchè, Cedraux, Shade, M¥ss Keta, Riki, Shiva, Erwin, Gemelli DiVersi, Berna, Boro Boro, Hal Quartièr, Dani Faiv, Mecna & Coco, Darin.

Il corpo di ballo

Durante la manifestazione itinerante anche spazio alle coreografie del corpo di ballo del Radio Norba Cornetto Battiti live, guidato dalla coreografa Federica Posca, è composto da Tommaso Stanzani, Christian Roberto, Kristijan Besirovic, Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano, Maria Grazia Tallei, Cosmary Fasanelli, Megan Ría, Martina Miliddi.

Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito.