A Nardò si cercano comparse per un film, il 6 e 7 agosto al via i casting

Nardò ancora una volta set d’eccezione. La società di produzione cinematografica Rodeo Drive, infatti, realizzerà un lungometraggio le cui riprese sono in programma sul territorio neretino nel corso delle prossime settimane. Un lavoro importante a cui il Comune di Nardò ha concesso il patrocinio e a cui fornirà il supporto logistico e organizzativo.

Per questo, Rodeo Drive nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 agosto effettuerà un casting per alcune figure utili alle riprese, che avrà luogo in piazza Salandra (nei locali al piano terra della ex Pretura) indicativamente tra le ore 10 e le 18.

In particolare, la produzione è alla ricerca di uomini e donne tra i 20 e i 75 anni con la carnagione scura e i tratti mediterranei, di un gruppo musicale e di ragazze tra i 20 e i 30 anni per una scena in topless. Gli interessati possono chiedere informazioni o prenotarsi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica sdmnardo@gmail.com.

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina, penna, gel igienizzante, documento, codice fiscale e Iban e dovranno impegnarsi a mantenere la distanza di almeno un metro durante tutta la durata del casting.

Il programma prevede questa suddivisione degli aspiranti: giovedì 6 agosto i cognomi con iniziale dalla A alla C dalle ore 10 alle 11:45, dalla D alla F dalle 11:45 alle 13:30, dalla G alla J dalle 14:30 alle 15:15, dalla K alla M dalle 15:15 alle 17; venerdì 7 agosto i cognomi con iniziale dalla N alla P dalle 10 alle 11:45, dalla Q alla S dalle 11:45 alle 13:30, dalla T alla W dalle 14:30 alle 15:15, dalla Y alla Z dalle 15:15 alle 17.