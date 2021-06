«Che sogno incredibile». Emma Marrone pronta a conquistare l’estate con Loredana Bertè

Stima, ammirazione e affetto: sono questi i sentimenti che da sempre hanno legato Emma Marrone a Loredana Bertè. Con il tempo le due cantanti, così diverse ma forse così uguali, sono diventate amiche come il titolo dell’album della signora del rock «Amici non ne ho…ma amiche sì», in cui ha re-intrerpretato alcuni dei suoi successi più belli con alcune artiste come Emma, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso e Noemi, solo per citarne alcune. Ora quell’unione sarà anche “musicale”. Il risultato è «Che sogno incredibile», fuori venerdì 4 giugno a mezzanotte. Un singolo a sorpresa che ha subito entusiasmato i fan delle due artiste.

Solo qualche giorno fa, la cantante salentina aveva annunciato l’uscita del suo nuovo disco, «Best of me». Un modo per ‘festeggiare’ di dieci anni di carriera con tutte le persone che l’hanno seguita da quando ha cominciato a muovere i suoi primi passi dopo la vittoria di Amici e chi ha imparato a conoscerla in questi anni, ascoltando i suoi brani, condividendo i suoi progetti (ora ha appena concluso le riprese di A casa tutti Bene, la serie tv firmata da Gabriele Muccino) o seguendola sui social, dove Emma si è sempre mostrata per quella che è, vera e sincera.

«Best of Me. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia Brown Crew» si legge.

«Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori» ha scritto Emma nel post pubblicato su Instagram che ha collezionato migliaia di cuori e commenti.

Ora c’è il nuovo singolo dal titolo «Che sogno inredibile». “Non un classico pezzo estivo, promettono”. Da un lato la mamma rock, come Emma è solita chiamare Loredana. Dall’altro l’erede della Bertè, incoronata così dalla stessa cantante. Dovrebbe bastare per essere un successo. Non resta che ascoltarlo. Venerdì.