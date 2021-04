“La vacinada” Helen Mirren conquista Checco Zalone, il nuovo video è già un tormentone

Qualsiasi cosa tocca diventa oro, o meglio un successo. Checco Zalone non sbaglia un colpo, ma questa volta l’attore e regista barese che ha collezionato film campioni di incassi e milioni di visualizzazioni con le sue esilaranti gag pubblicate sui social ha sorpreso davvero tutti. E per il suo ultimo video ha scelto una protagonista da Oscar. No, non è un modo di dire. Ad accompagnare Luca Medici nella sua ultima “avventura” è Helen Mirren, l’attrice britannica che da anni vive il Salento con il registra Taylor Hackford.

Il risultato è «La vacinada», una bachata in spagnolo maccheronico o alla Zalone che, in poche ore, ha collezionato più di 100mila visualizzazioni volando al primo posto delle tendenze su Youtube. «L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs la vacinada» canta.

Il video comincia con una richiesta di informazioni – “dove si trova la grotta Zinzulusa”, gioiello di Castro – e termina con balli sensuali guancia a guancia e ammiccamenti. Due cose faranno della clip un successo, come quello ottenuto appunto da «Immunità di gregge» con Virginia Raffaele che ha superato le 4milioni di visualizzazioni: Checco Zalone che è una certezza. Ed Helen Mirren, premio Oscar per la sua interpretazione della regina Elisabetta II in «The Queen» di Stephen Frears, ironica, simpatica, immunizzata e pure richiamata. A lei va la corona per essere stata ironica e divertente.

Del resto la sua regale eleganza è riuscita a conquistare un altro Oscar, Oscar Francisco Zalon. E tra uliveti, sole, mare e muretti a secco scoppia la passione che tra le righe lascia un messaggio importante. Vacciniamoci.