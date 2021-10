“La musica è un gioco da bambini”, al via la seconda edizione del Children Jazz Festival

Prenderà il via domani, alle ore 20.30, per la prima delle sei serate del “Children Jazz Festival” che si svolgerà a San Donato. L’obiettivo è quello diffondere condivisione, inclusione e creatività.

“Se è vero che ‘la musica è un gioco da bambini’ come ha giustamente affermato François Delalande, è doppiamente vero per il jazz. Stimolare il pensiero creativo dei più giovani, unitamente al pensiero logico e pragmatico degli adulti e indurre valori democratici sono i due scopi che caratterizzano il profilo culturale del nostro Festival. I musicisti punteranno a trasmettere a bambini e adulti le attitudini al racconto, alla condivisione, all’integrazione e all’improvvisazione, tutti fattori originari del jazz. Questa seconda edizione del CJF, che arriva dopo il lungo periodo di pausa forzata dovuto all’emergenza sanitaria, sarà anche un’iniziativa ben augurante nella prospettiva di un graduale ritorno alla normalità”, ha affermato il Direttore Artistico del progetto, Fulvio Palese.

Sabato 30 ottobre ore 20:30 – Chiesa Maria SS Annunziata, Galugnano: “Just like a Woman”, Susanna Stivali voce, Silvia Manco pianoforte e voce. Un omaggio alle grandi donne compositrici del jazz.

Il programma

Si parte domani, ripetiamo, poi, i prossimi appuntamenti si svolgeranno sabato 6 novembre alle ore 20.30, presso la Chiesa Maria SS Annunziata di Galugnano con: “Come Togheter” a tribute to John Lennon, Davide Bowie & Lou Reed. Stefano Luigi Mangia Voce e synth, Pierpaolo Martino contrabbasso ed elettronica, Giorgia Santoro flauto ed elettronica; sabato 13 novembre – Piazza, San Donato di Lecce: Giornata della prevenzione Udimed ed esibizione Gruppo Sbandieratori e Musici della Città di Oria Rione Lama; e nella stessa giornata, alle ore 20:30 – Teatro Haustheater, S. Donato di Lecce: “Quatros Quartet” Pasquale Innarella saxofono, Greg Burk pianoforte, Silvia Bolognesi contrabbasso, Andrea Melani batteria; Sabato 20 novembre ore 20:30 – Teatro Haustheater, S. Donato di lecce: “Suoni dal profondo. Alla scoperta delle origini della musica”, conferenza di Stefano Zenni. A seguire, Fulvio Palese Quartet in concerto e per finire sabato 27 novembre ore 20:30 – Chiesa Maria SS Annunziata, Galugnano: Roberto De Leonardis in concerto.

Per tutte le info si potrà contattare l’Associazione Culturale Cromatica, tel. 0832.612337; 329.4676502; 338.9733934.,e-mail: cromaticamusica@libero.it.