“Come in un film”, Le 13 presentano il nuovo album. Appuntamento alla Fondazione Palmieri

L’appuntamento è per la giornata di domani, domenica 1 marzo, a partire dalle ore 18.00, presso la Fondazione Palmieri, dove, Silvia Boccadamo, Carla Canitano, Maria Luisa Petrelli in arte “Le 13” presentano il loro nuovo album dal titolo “Come in un film”.

Si tratta del secondo lavoro delle tre artiste, un album che comprende musiche di famosi compositori come Nino Rota, Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Dmitri Shostacovich, utilizzate come colone sonore e ri-arrangiate in una versione intima, suggestiva e delicata.

All’interno del disco in prima incisione assoluta è anche presente l’evocativo trittico “Travel in America”, composto dal noto chitarrista e compositore Vito Nicola Paradiso, autore del metodo per chitarra più diffuso in Italia e concertista di fama internazionale, che ha registrato il brano in quartetto con le artiste.

Si tratterà di vera e propria Immersive Experience che permetterà al pubblico di attraversare letteralmente la storia del cinema con le musiche di leggendarie pellicole che nel corso dei decenni sono diventati capolavori.

Il nuovo progetto discografico delle tre è già online su tutte le piattaforme streaming, ma hanno deciso di celebrare il primo ascolto con una grande festa che coincide con l’uscita ufficiale e si traduce in un’occasione di incontro, osservazione e condivisione.

Le 13 sono tre chitarriste diplomate al Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce e con alle spalle una nutrita attività concertistica solistica e soprattutto cameristica.

L’insolito nome della formazione è in realtà un acronimo: Le 13 significa le 3 d c, dove d è l’iniziale di donne e c l’iniziale di chitarriste, in breve, “le 13” sono “le 3 donne chitarriste” in un gioco sonoro che sta a metà tra cifre e lettere e che è poi l’essenza delle loro caratteristiche.

Vincitore assoluto del concorso “Città di Taranto 2007”, il trio si esibisce per associazioni, enti e in importanti manifestazioni quali il Trend & Blues Festival, Cortili Aperti, Grappolo Carminio, Spiagge Aperte, Notte delle chitarre di Taranto, Pizzicar de corde di Sant’Eramo, Vallisa Giovani di Bari “Gran galà senologo per passione” Lecce, “Premio Castrum Minervae” Castro. Nel 2009 è stato attribuito al gruppo il premio “donne del sud” per la musica. Nel 2010 è stato chiamato ad inaugurare la stagione della Camerata Musicale Salentina, al Teatro Paisiello di Lecce. Nel 2012 Max Gazzè le ha invitate ad aprire i suoi concerti nelle tappe pugliesi del suo tour.

Il loro primo lavoro discografico “Danzas de la seducciòn” è nato dal desiderio di far conoscere al pubblico una formazione così insolita che, se da un lato è prettamente classica, dall’altro propone brani notissimi e familiari come i temi dalla “Carmen” o tico tico. Il disco prese il nome da un brano di Joaquin Turina, musicista spagnolo dei primi del novecento. Il motivo conduttore è proprio quello della “danza”: da quella gitana a quella spagnola, da quella flamenca a quella classica.