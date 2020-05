BuonCompleannoEmma. Tanti ‘social’ auguri alla Marrone che spegne 36 candeline

Da quando, nell’ormai lontano 2010, ha vinto il talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. E per ‘acqua’ si intende un successo straordinario ottenuto come cantante (molti dei suoi brani sono rimasti in cima alle classifiche per settimane) come artista e soprattutto come persona. 10 anni di carriera e di avventure che Emma Marrone avrebbe dovuto festeggiare all’Arena di Verona, proprio oggi il giorno del suo trentaseiesimo compleanno.

Testimonial di questa o quella marca famosa, coach nella stessa trasmissione che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, protagonista al Festival di Sanremo con il brano “Non è l’inferno” e sul palco del teatro Ariston, dove ha indossato i panni di ‘valletta’ o co-conduttrice, accanto ad Arisa e Rocio Munoz Morales e anche attrice grazie al regista romano Gabriele Muccino che l’ha voluta come protagonista del film “Gli anni più belli”. Tutto senza dimenticare mai la musica. Quanta strada ha fatto Emma in questi anni, quanti sogni è riuscita a realizzare come la collaborazione con Vasco Rossi che, insieme a Gaetano Curreri, ha scritto per lei il brano “Io sono bella”.

È riuscita a ritagliarsi uno spazio tra i big, cosa non facile. Eppure, nonostante la popolarità raggiunta, la cantante salentina è rimasta quella di sempre: grintosa, ma umile; determinata a fare sempre di più, ma consapevole delle sue radici, forte e fragile allo stesso tempo. Un mix di talento e umanità. Per questo è amata, da tutti. Fan e colleghi che oggi non hanno tardato a manifestarle il proprio affetto.

Già, perché la bella Emma compie 36 anni. Un compleanno, neanche a dirlo, diventato dalla mezzanotte un evento ‘social’ tant’è che l’hashtag #BuonCompleannoEmma è ancora in tendenza su Twitter. Centinaia, anzi migliaia, di messaggi di auguri.

Messaggi che non sono rimasti senza risposta. In un lungo post, Emma ha voluto dire grazie a tutti. «Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline» si legge.

Un giorno speciale in cui la cantante salentina ha voluto fare “un breve punto della situazione”: «Partiamo dalla cosa più banale.

Sì, penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne.

Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente.

Ma tanta tanta. Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani.. ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più» ha scritto la Brown prima di dire grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore. «Siete il mio regalo dalla vita» ha concluso.

Non resta che aspettare la diretta fissata alle 19.00 sul suo profilo per “brindare” tutti insieme.