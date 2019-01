Giuliano Sangiorgi soffia su 40 candeline, parata di vip alla sua festa romana

È stato senza dubbio un compleanno speciale per Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro che ieri è entrato a far parte degli “anta”. Il primo da papà, dopo la nascita della piccola Stella, la primogenita avuta dalla compagna Ilaria Macchia a cui, nei giorni scorsi, ha dedicato una canzone in dialetto salentino. «Quannu te llai la facce la matina, l’acqua Stellina mia nu l’hai menare» intona alla bambina con la sua voce inconfondibile. Voce pronta a far emozionale il pubblico nelle tante tappe del tour che dal 14 febbraio porterà la band in giro nei palazzetti delle maggiori città italiane.

«40, non vi temo» aveva scritto Sangiorgi sul suo profilo Instagram per condividere con i milioni di fan il suo 40esimo compleanno. Una festa social, ma anche con gli amici di sempre. C’erano davvero tutti al party organizzato a Roma. Volti noti del mondo della musica, ma anche dello spettacolo come Pif, Gigi D’Alessio, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Frank Matano, Kasia Smutniak, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo, Diego Abatantuono, Paola Barale e Panariello. Non poteva mancare l’amica e conterranea Emma Marrone, che gli ha dedicato un affettuoso post con la frase: «Mai seri, sempre con il sorriso!»

«Quanti auguri, quanti amici, quanto amore in una notte sola?! mi avete riempito l’anima, ora si riparte da zero! O sarebbe meglio da 20… Vi amo» si legge nel post pubblicato sul suo profilo Facebook per ringraziare tutti. E negli scatti di Studio 2020 c’è davvero tanta amicizia, stima e affetto.

Tanti i messaggi di affetto ricevuti dall’artista, ma il regalo più ‘originale’ è arrivato dai ragazzi del gruppo Facebook ‘Quel posto che non c’è’ che hanno organizzare una inaspettata sorpresa per il loro idolo: una manifestazione in piazza Duomo a Milano con striscioni che riportavano le frasi dalle canzoni dei Negramaro come ‘ci pensi mai? Il tempo si misura in brividi’.