Buon compleanno Giuliano, 42 anni di musica e emozioni per il leader dei Negramaro

Un compleanno da festeggiare con gli amici di sempre, con i compagni di lavoro e avventure, con i fan – i tantissimi fan – che, fin dalle prime ore del mattino, hanno inondato i social con teneri messaggi di auguri per Giuliano Sangiorgi che oggi soffia su 42 candeline.

Un compleanno “speciale” per il leader dei Negramaro non solo per l’affetto ricevuto dai suoi “fratelli” agli “sconosciuti”, ma anche per il nuovo singolo – secondo estratto dall’album Contatto – uscito venerdì, 22 gennaio.

«La cura del tempo» questo il nome del brano, una ballad toccante, un testo pieno di speranza in un presente che ci uccide a colpi di niente e da cui solo insieme è possibile guardare oltre, oltre un buio che ci può circondare e disorientare. «Stringimi, anche se questo mondo dovesse finire. Amami, che se mai nuovo giorno dovesse arrivare. Ci trovi qui, stesi qui, ad aspettarlo così».

Un piccola anticipazione era stata condivisa sul profilo Instagram della band, con un video di Giuliano impegnato al pianoforte in una toccante esibizione del pezzo, dove la musica d’autore si contamina con l’elettronica e il pop-rock.. “Noi restiamo vivi, vivi in quest’angolo di mondo”, aveva scritto il cantante in un altro post, citando un’altra strofa del brano.

«La cura del tempo» è anche un video diretto da Trilathera, con protagonisti Alessio Lapice e Caterina Rossi, gli stessi attori del singolo apripista contatto.