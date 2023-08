Gli Avion Travel sul palco di Sogliano Cavour per il Polo Pediatrico del Salento

Un concerto imperdibile. Uno spettacolo eccezionale, pronto a regalare infinite emozioni e un grande sorriso da destinare soprattutto ai bambini.

L’appuntamento è per mercoledì 2 agosto, alle ore 22, con “Tria Corda Night”, quando sul palco di Piazza Armando Diaz a Sogliano Cavour, saliranno gli artisti della Grande Orchestra Avion Travel feat. Angelo Valori &Medit Orchestra.

L’evento fa parte della diciottesima edizione del Locomotive Jazz Festival, ideato e diretto dal sassofonista Raffaele Casarano.

L’incasso della serata sarà devoluto al Polo Pediatrico del Salento, un sogno coltivato con passione e determinazione da Tria Corda, capofila della rete sociale SoloXLoro della quale fanno parte altre tredici associazioni del territorio (AMA – Adozione Minori Affido, Alessia Pallara, Mabasta, ECOisti, Repubblica Salentina, Figli in Paradiso ali tra cielo e terra, Avvocati per i Diritti Umani, Associazione Cuore e Mani aperte, APMAAR – Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare, Il filo di Andrea, Il Veliero Parlante, #73041 e l’associazione Michela, l’Angelo Farfalla).

Sarà l’occasione per rivedere in scena gli Avion Travel, autentici artigiani della canzone italiana, con la nuova formazione musicale dopo la scomparsa nel 2017 del chitarrista Fausto Mesolella: Peppe Servillo (voce), Peppe D’Argenzio (sax), Flavio D’Ancona (tastiere), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria).

Nati a Caserta negli anni ‘80 come “piccola” orchestra che si esibiva in club e teatri, gli Avion Travel trionfano al Festival di Sanremo 2000 con il brano Sentimento e nel 2007 del Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell’album Danson Metropoli – Canzoni di Paolo Conte.

Gli Avion Travel continuano a guardare avanti. Sul palco di Sogliano Cavour torneranno a raccontare e raccontarsi attraverso i loro arrangiamenti raffinati che fanno riferimento ad una nobile tradizione trasmessa e allo stesso tempo magistralmente tradita, grazie soprattutto al contributo dei giovani talenti della Medit Orchestra, diretta dal maestro Angelo Valori.

Un significativo e sorprendente progetto di produzione e ricerca, che rielabora e propone un repertorio incentrato sui nuovi linguaggi e tecnologie uniti agli strumenti della tradizione classica. Insieme sapranno andare all’attacco, come le ali sulle fasce che tirano via i difensori avversari per fare spazio ai propri mediani. Modificare il suono tornando alla scrittura pensata in origine, conservare l’espressione, fare riferimento ad una nobile tradizione che va trasmessa e tradita. Grande è il desiderio degli Avion Travel di essere finalmente piccola moltitudine sul palco, per predicare il “noi” dopo tanta solitudine.

L’incasso della serata, fatte salve le spese, sarà interamente devoluto al progetto per la realizzazione del Polo Pediatrico del Salento. Le prevendite dei biglietti sono disponibili online

L’evento sarà accessibile a tutti: sono previsti parcheggi riservati a persone disabili, info point e accoglienza, bagni accessibili. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 345 108 9622.