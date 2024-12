Dopo il successo del singolo “Pianoforte”, i Mamastè tornano in concerto

Dopo aver confermato il successo di “Ridere” (distribuito da Universal Music) e accresciuto la loro popolarità a livello nazionale con il loro terzo singolo inedito, i Mamasté tornano a esibirsi dal vivo in un contesto ed atmosfera straordinaria e lo fanno, in esclusiva, calcando la piazza di un luogo storico della città di Lecce, Porta San Biagio.

Porteranno sul palcoscenico, oltre i loro successi “Perfetto per te”, “Ridere” e “Pianoforte” anche alcuni dei più famosi brani che ci accompagnano da sempre durante il periodo natalizio.

Ma non è tutto. Perché gli appuntamenti non finiscono qui.

Infatti, nel 2025, per la band sono previsti almeno altri 3 brani inediti che andranno ad implementare il loro percorso discografico per poi calcare i palchi nelle piazze in giro nella Puglia.

I Mamastè sono una band eclettica formata da Lorenzo Mancarella e Vito Stefanizzi. Due musicisti che hanno iniziato a suonare insieme dopo un incontro durante una jam session.

Hanno all’attivo carriere soliste che gli hanno permesso incontri professionali dall’alto profilo musicale.

Dal 2019 al 2022 sono stati la band del cantante Matteo Cazzato con cui si sono esibiti su importanti palcoscenici italiani aprendo i concerti di Nek, Alex Britti, Francesco De Gregori e tanti altri.

Hanno calcato insieme l’importante palco dell’Arena di Verona in occasione del Festival Show e il palco del Premio Barocco.

Con all’attivo oltre 1000 concerti, hanno intrapreso un percorso discografico con la loro musica originale nel 2022, producendo e pubblicando il singolo “Perfetto per te”.

Nel 2023 hanno pubblicano il loro secondo singolo dal titolo “Ridere” prodotto da L’Arca del blues e distribuito da Universal Music Italia.

Nel 2024 pubblicano “Pianoforte” distribuito da L’Arca del Blues, ricevendo recensioni in tutta Italia.