“Tutta la vita”, a Gallipoli un concerto in omaggio di Lucio Dalla

“Tutta la vita”, come cantava Lucio Dalla. “Tutta la vita a far suonare un pianoforte lasciandoci dentro anche le dita”, per seguire le parole di uno dei suoi capolavori. Tutta la vita è la sintesi perfetta per il genio della musica italiana: è la sua, ma anche la nostra vita nello specchio di ritmi, suoni, melodie e ritornelli che continuano a scandire le nostre giornate ogni volta che cerchiamo un po’ di felicità in un disco, in un concerto o ascoltando la radio. E quando re-incontriamo Lucio è sempre una piccola, grande magia.

“Tutta la vita” è lo spettacolo che, alle 21 di sabato 8 marzo andrà in scena sabato al teatro Italia di Gallipoli: molto più di un concerto, non solo un tuffo nella memoria a pochi giorni dell’anniversario della sua morte e a 45 anni dall’album-icona intitolato semplicemente “Dalla” che ha segnato uno spartiacque nella canzone d’autore e nel nostro immaginario. La serata è organizzata da Carta Bianca con la Fondazione Lucio Dalla “custode” di un patrimonio musicale che non smettiamo mai di amare. In scaletta brani che continuano ad emozionarci ad ogni ascolto: da “Anna e Marco” a “Com’è profondo il mare”, da “Balla balla ballerino” a “Felicità”, da “Futura” a “4 marzo 1943″, da “Tu non mi basti mai” a “L’ultima luna”. Un elenco lunghissimo e ricco di sorprese. Due gli ospiti speciali dell’evento. Uno è Marcello Balestra, storico tour manager e produttore che ha appena pubblicato il libro “Lucio c’è” (Mondadori) in cui racconta i 30 anni vissuti in simbiosi con l’artista bolognese: introdurrà la serata con un ricordo personale e parteciperà all’esecuzione di uno dei brani più conosciuti del repertorio. L’altra partecipazione straordinaria è quella di Andrea Faccani, cugino e presidente della Fondazione Lucio Dalla e da subito sostenitore della serata-evento. Un progetto live che proseguirà anche la prossima estate con una serie di tappe.