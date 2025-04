“Ciao Lucio”, al Teatro Apollo un omaggio a Lucio Dalla

“Caro amico ti scrivo” è un incipit diventato proverbiale, dalla storia della canzone a quella recente della lingua italiana tout-court: “L’anno che verrà” è solo una fra le tantissime canzoni di Lucio Dalla, uno dei cantautori più innovativi della storia musicale italiana.

“Ciao Lucio” è il progetto che da undici anni porta avanti Valentino Aquilano, l’artista pugliese che ha scelto di dedicare la propria carriera alla musica e all’eredità del cantautore bolognese.

Lo spettacolo sarà in scena al teatro Apollo di Lecce sabato 3 maggio alle 21. Valentino Aquilano con la sua band non si limita a reinterpretare Dalla: grazie alla sua affinità vocale e alla somiglianza fisica, offre una performance che cattura l’essenza dell’artista.

Gli arrangiamenti, curati con attenzione filologica e arricchiti da narrazioni e aneddoti, ricreano l’atmosfera delle esibizioni originali, invitando gli spettatori a rivivere la magia e l’intensità che solo Lucio Dalla sapeva trasmettere. Il repertorio abbraccia i brani più iconici del cantautore, spaziando da ballate toccanti come “Anna e Marco” e “Futura”, a pezzi energici come “Balla balla ballerino” e classici senza tempo come “Caruso” e “Attenti al lupo”.

Biglietti disponibili su Ticketone sia online che nei punti vendita del circuito, info: 327.2844218.