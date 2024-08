Raf in concerto a Porto Cesareo, 40 anni di successi in una serata all’insegna della musica

Porto Cesareo si prepara a vivere una notte indimenticabile! questa sera, infatti, piazzale Aldo Moro ospiterà il grande Raf per il suo Self Control Tour 40Th. Un’occasione unica per rivivere insieme 40 anni di successi, in una cornice suggestiva come quella del lungomare di Porto Cesareo.

L’amministrazione comunale ha organizzato un evento gratuito per tutti, offrendo anche un servizio di bus navetta gratuito con partenza dal cimitero e fermata alla scuola media, a partire dalle ore 18:00. Inoltre, la linea 3 del bus navetta sarà gratuita per l’intera giornata per chi salirà dalla fermata del cimitero.

Un programma ricco di emozioni Il concerto avrà inizio alle ore 21:30 e promette di emozionare il pubblico con i più grandi successi di Raf, da “Self Control” a “Come una favola”, passando per tanti altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana. A mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico in mare chiuderà in bellezza i festeggiamenti in onore di Santa Cesarea.