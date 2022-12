A Nardò la fine dell’anno si aspetta con la musica dei Sud Sound System

Fine d’anno in musica in piazza Salandra con l’attesissimo concerto dei Sud Sound System. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Unione Commercianti Nardò e Marine per chiudere il 2022 e salutare l’arrivo del 2023, facendo pulsare di ritmi e divertimento il cuore della città.

Sabato 31 dicembre sarà una lunga festa, che avrà inizio intorno alle ore 23 con il dj neretino Francesco Fortunato e che proseguirà prima e dopo la mezzanotte con l’esibizione di uno dei più amati gruppi musicali del Salento, sul palco neretino con la collaudata backing band Bag A Riddim Band. L’ingresso è libero.

I Sud Sound System sono i pionieri del raggamuffin e del dancehall style, nel Salento e in Italia.

“Nardò è una città viva – affermano il sindaco Pippi Mellone, l’assessore alla Cultura e Marketing Giulia Puglia, l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Alemanno e il consigliere delegato al Commercio Lelè Manieri – e insieme con l’Unione Commercianti abbiamo voluto regalare ai neretini, e ovviamente non solo a loro, una bella notte di musica e di spensieratezza. I Sud Sound System sono grandi ambasciatori del Salento nel mondo e dal vivo sanno essere degli autentici trascinatori. Sarà uno spettacolo molto bello, in cui sarà protagonista anche il nostro dj Francesco Fortunato. Confidiamo nel sano divertimento, senza eccessi”.

Ad aprire la serata, come detto, sarà Francesco Fortunato, ventenne dj neretino, alfiere della musica house e techouse e dei ritmi caratterizzati da percussioni tribali e da incursioni nell’afrohouse e nel deep. Francesco ha iniziato giovanissimo grazie a corsi su tecniche di mixing, sul mestiere del dj e sulla produzione e teoria musicale. Ha all’attivo esibizioni nei più importanti locali e discoteche della provincia e anche un ep di due tracce (BeFree e Spread Everything). Ha partecipato e vinto Dj contest e ha lavorato per alcune radio locali. È uno studente della Sae Institute di Milano.