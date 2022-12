Tiromancino e Ambrogio Sparagna accompagnano Otranto al 2023

Partito il conto alla rovescia per l’Alba dei Popoli a Otranto, la rassegna organizzata dal Comune che pone l’accento sulla città come luogo simbolo del Mediterraneo, crocevia di culture, intreccio di etnie.

Quest’anno la “Città dei Martiri”, attenderà l’arrivo del 2023 con la musica dei Tiromancino e di Ambrogio Sparagna, punte di diamante di un programma ricchissimo.

Si parte questa sera alle 21.00, con il concerto dei Tiromancino, gruppo italiano di Roma, storicamente guidato da Federico Zampaglione. La loro musica è improntata alla commistione tra forma canzone e, rispetto alla musica leggera italiana, ricerca di sonorità non convenzionali.

Per la giornata di domani, invece, dalle ore 23:00 in Via delle Torri-Largo Porta Terra Festa musicale in piazza aspettando il nuovo anno con: I Tamburellisti di Otranto del Maestro Massimo Panarese; Djset; Countdown e festeggiamenti per il nuovo anno; concerto Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana.

L’orchestra Popolare Italiana, diretta da Ambrogio Sparagna, propone lo spettacolo “Taranta d’Amore” una grande festa spettacolo dedicata ai balli della tradizione popolare italiana: gighe, saltarelli, ballarelle, pizziche, tammurriate e, soprattutto, tarantelle. Centro della scena Sparagna, sostenuto dalla straordinaria energia e bravura dei musicisti dell’Orchestra, dà vita a uno spettacolo che riesce ad animare la piazza.

Una manifestazione di arte, cultura, cinema, musica e spettacoli che prende spunto dalla forza simbolica esercitata dal primo sorriso del sole del nuovo anno all’Italia. La luce che giunge dall’Oriente illumina per prima proprio Otranto. L’evento, sin dalla sua prima edizione nel 1999, ha visto la presenza di numerosi artisti di fama internazionale: Goran Bregovic, Franco Battiato, Eugenio ed Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Nicola Piovani, Lou Reed, Pino Daniele, Mario Biondi, Roy Paci, Avion Travel, Giuliano Palma, Nina Zilli, Stadio, Roberto Vecchioni, Max Gazzè, Alex Britti, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela; registi tra cui Ferzan Ozpetek, Emir Kusturica, Manuel Pradal; oltre ad una lunga serie di rappresentanti istituzionali dei Paesi del Mediterraneo.