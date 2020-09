In passerella per il titolo di Miss Lecce, a Lizzanello 30 concorrenti si contendono la fascia

Tutto pronto per la prima tappa dell’anno di Miss Italia nel Salento ed è già boom di adesioni. Domenica 20 settembre a Villa Madama Wedding & Events di Lizzanello, sarà assegnata la prestigiosa fascia di miss Lecce.

Alle ore 20,00 sarà realizzata la selezione provinciale dalla “LFM” di Michele Montemurro, da quest’anno co-esclusivista per la Puglia di Miss Italia, presentata da Giovanni Conversano, che a distanza di anni ritorna sul palco del concorso della famiglia Mirigliani e che vedrà come ospiti miss Puglia 2019 Giada Pezzaioli, per la seconda volta in dolce attesa e i salentini Scemifreddi, già in evidenza a “Colorado Cafè”.

L’ingresso è libero ma saranno espletate tutte le procedure anti-Covid per mettere in sicurezza gli ospiti e le partecipanti e per ridurre il più possibile la possibilità di contagio.

In passerella sfileranno 30 concorrenti, rigorosamente con mascherina, su 30 metri di moquette. E anche tra il pubblico sarà fatto rispettare il distanziamento sociale.

Il concorso di bellezza femminile più prestigioso e longevo del Paese si affaccia nel Salento ma non sarà l’ultima tappa. Il tour di quest’anno si è allungato coi tempi pertanto sarà possibile partecipare anche ai prossimi eventi.

Le ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono iscriversi gratuitamente su missitalia.it e partecipare ai casting online della “IFM” inviando tre foto a info@missitaliapuglia.it. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali Instagram e Facebook di Miss Italia Puglia.

Una serata improntata al sorriso che il concorso a livello nazionale intende condividere con tutti coloro che lo desiderano.