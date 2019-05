“Conoscerti è stato bellissimo”. Mark Caltagirone ringrazia Alessandra Amoroso, ma la cantante lo sbugiarda

Pamela Prati e Mark Caltagirone. In tv non si parla d’altro, nonostante l’abitudine dell’ex primadonna del Bagaglino di abbandonare gli studi ogni volta qualcuno cerca di scoprire qualcosa in più sul matrimonio con l’imprenditore romano, concesso in esclusiva e rimandato per la pressione mediatica. C’è chi definisce questa (brutta) storia come un giallo, chi come una truffa, chi – usando le parole di Silvia Toffanin – una barzelletta che non fa più ridere. La saga continua ed ogni giorno si arricchisce di nuovi particolari, in attesa di conoscere (forse) la verità. Pare, infatti, che Eliana Michelazzo, manager della bellissima showgirl, abbia deciso di vuotare il sacco.

Il punto è che si continua ad alimentare il chiacchiericcio. Ora con un video in cui si gioca con il vedo/non vedo, ora con una foto o una telefonata, ora con un profilo del ‘riservatissimo’ sposo. Prima di essere lucchettato in tempi record, il presunto ‘Marck’ ha condiviso un post in cui annunciava la fine della storia d’amore con Pamela, poi un altro in cui si vede un braccio con la flebo e la scritta ‘stanotte sono stato portato in ospedale, non sono stato bene. I medici hanno detto che ho bisogno di riposo, ho bisogno di stare tranquillo, vi prego di darmi tregua, di rispettare questo momento”.

L’ultimo capitolo è stato scritto nelle scorse ore quando sotto ad un post di Alessandra Amoroso è apparso un commento del fantomatico Marco: «Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo, sei una bella persona» scrive il fidanzato della Prati facendo intendere di aver incontrato la cantante salentina ospite ad Amici18. Inutile dire che nessuno dei fan di Sandrina ha creduto a quelle parole che confermano soltanto che al trash non c’è mai fine. Eppure, l’artista ha sentito il bisogno di smentire, forse anche per prendere le distanze da questo teatrino che sta monopolizzando il gossip o per evitare strumentalizzazioni.

«Ha scritto anche a me – ha precisato la Amoroso nelle storie – peccato che non ricordo il momento». Forse avrà dimenticato il ‘fantasma’ apparso durante il gioco della cabina di Sabrina Ferilli. In quel caso era uno scherzo della padrona di casa Maria De Filippi a cui l’attrice romana ha risposto con ironia: «Prendiamola con simpatia che è meglio».