Shopping online estate 2021: 5 tendenze moda

Quali sono i trend estivi del settore fashion per lo shopping online nel 2021? Nonostante l’arrivo di settembre, l’estate non è ancora finita. Cosa non deve mancare nei nostri armadi per essere alla moda nella stagione più bella dell’anno?

Per scoprirlo, guardiamo le vetrine di Stileo, sito aggregatore di prodotti fashion in Italia. Ti interessano i capi più in voga di marchi importanti come Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, e Guess? Di certo sulle sue pagine trovi ciò che cerchi a ottimi prezzi.

Spulciando il sito, vediamo le tendenze moda per lo shopping online dell’estate 2021.

Scarpe comode per tutte le occasioni Tra i trend di questa stagione spicca la passione per il comfort. È quanto emerge da una analisi condotta da Stileo. Cosa acquistano gli utenti nei suoi negozi partner? Sbirciando nei carrelli virtuali, scopriamo i 5 modelli di scarpe estate 2021: sneakers, sandali, stivaletti, ciabatte, sabot, modelli che hanno come denominatore comune comodità e femminilità. Per capirlo, basta dare un’occhiata alle ciabatte col tacco piccolo e stretto o alle intramontabili décolleté con soletta in morbida ecopelle e tacco larghe Maniche larghe Le maniche oversize sono una delle ultimissime tendenze. L’estate 2021 non ammette mezze misure. Larghe, ridondanti, a palloncino piacciono tantissimo un po’ a tutte. Saltando da un estremo all’altro, certi capi invece mettono al bando le maniche, per lasciare scoperte spalle e deltoidi, con un effetto molto sexy. Hot pants Non c’è estate senza pantaloncini. Bisogna scoprire le gambe perché il sole non abbronzi solo i polpacci, ma doni una sana tintarella anche alle cosce. In denim aderentissimi o morbidi di seta si abbinano bene con gli stivaletti o con sandali col cinturino in pelle. Illuminating Yellow E che dire dei colori? Una delle nuance che ha dominato le vendite per l’estate 2021 è il giallo illuminante, una sfumatura accesa e luminosissima. Pantone, infatti, lo ha eletto a colore simbolo dell’anno, insieme al grigio definitivo. È di certo espressione del bisogno di energie per ripartire alla grande. Borse grandissime Chi si porta sempre dietro tante cose amerà questo ritorno. Eccole di nuovo di moda le borse giganti, capaci di ospitare davvero di tutto: igienizzante, fazzoletti, smartphone, portafoglio e persino un piccolo giacchino per le serate fresche. Le borse bauletto così si fanno capienti e le shopping bag acquistano più volume.

Quali sono i marchi più amati per lo shopping online?

Ma quali sono i brand più gettonati quando si compra su Internet? Il report “Top brands” di Stileo fa una classifica delle case moda più amate degli shopper su Internet.

Il catalogo vastissimo di proposte della piattaforma permette all’utente di soddisfare ogni esigenza in fatto di abbigliamento. La presenza di uno sconto esclusivo ingolosisce l’acquisto di capi di marchi esclusivi. È per questo che 30 milioni di consumatori nel 2020 hanno scelto il sito aggregatore Stileo. Da qui la raccolta di una mole immensa di dati. Il report è espressione della loro elaborazione. Sono stati analizzati 100 brand del settore fashion. Chi sta sul podio?

È medaglia di bronzo Liu Jo. Guadagna la seconda posizione Armani. Ma a vincere l’oro è Guess. Dall’analisi è emerso anche che il 51% dei marchi dell’indagine parla italiano: confermando il nostro paese ai primi posti per la produzione settore moda.