Svelata la copertina del brano “Ogni volta è così”, il brano sanremese di Emma Marrone

Da quando Amadeus ha annunciato la partecipazione al festival di Emma Marrone, la cantautrice salentina ha deciso di dare ai suoi fan piccoli spoiler per aumentare il livello di hype in attesa di ascoltare il brano che eseguirà la prima volta l’1 febbraio.

Il primo è stato quello di annunciare che il direttore d’orchestra del suo singolo, sarà Francesca Michielin (che festeggerà nel migliore dei modi i suoi primi dieci anni di carriera).

A distanza di tempo, prima che il direttore artistico di Sanremo annunciasse i brani scelti dai cantanti per la serata delle cover – che da quest’anno potranno essere anche straniere – Emma ha postato una foto che ritrae Britney Spears. Chiaro segnale che avrebbe portato una canzone della stella pop statunitense (rivelatosi essere poi Baby One More Time) e proprio in questa occasione, canterà proprio con la vincitrice della quinta edizione di XFactor che lascerà la direzione d’orchestra al Maestro Carmelo Patti.

Infine, nella giornata di ieri, ha svelato la copertina del pezzo in gara “Ogni volta è così”. Scritto insieme a Davide Petrella e composto dallo stesso con la collaborazione del maestro concertato dell’edizione 2022 de “La Notte della Taranta”, Dardust.