Belen posta una foto di friselle, il Salento si “offende”: è pane “ccunsatu”

Poteva essere un’occasione per esaltare e rendere ancor più popolare uno dei prodotti di punta dell’enogastronomia salentina (e non solo), ma la foto delle friselle condivisa sui social da Belen Rodriguez ha collezionato centinaia di “critiche” simpatiche e non. Quella postata dalla showgirl sudamericana, in vacanza con Stefano De Martino alle Isole Pontine, non è il bis-cotto di grano duro, impastato con acqua, sale e lievito con un foro al centro che, in passato, serviva a infilare queste bontà in una collana per trasportarle in barca o in campagna. Quella immortalata sullo sfondo di un mare dalle tante sfumature di blu è una semplice fetta di pane e pomodoro, ugualmente buona, ma che non può essere definita una frisella.

Un dettaglio che non è sfuggito ai tanti follower che si sono sbizzarriti con centinaia di commenti sarcastici. “Belén quella si chiama rota di pane”, “Pane al mare… Non friselle commá” oppure “è solo pane e pomodoro, mancano l’olio e l’origano, forse anche l’olio” si legge. E ancora “Forse sono delle bruschette, le frise sono altro. Ma poi, le hai sponzate nell”acqua di mare almeno? Ma che ne sai” e No ti prego, non sono quelle le frise … questo è pane “ccunsatu” si legge seguito da un altro commento in cui si chiede perdono per lei che non sa quello che fa. “Meglio questo che mangiare una frisella con la forchetta” scrive la pagina il Salento in Svizzera da sempre attento a ‘tramandare’ le tradizioni.

Non si nomina la frisella invano

Con il buco o senza, di sopra o di sotto, di orzo o di grano, “sponzata” come se fosse un rito da rispettare, la frisella è un piatto popolare, un “cibo dei poveri” che oggi conosce mille ‘sfumature’ di bontà. Nelle “mille” non rientra la foto postata dalla bellissima conduttrice che ha scoperto cosa significa toccare una tradizione. Una gaffe imperdonabile per Belen.