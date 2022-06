Uscito “Don Checco”, il title track che dà il nome all’album di Jimmy Enne

Il 20 maggio è stata una giornata importante per Jimmy Enne, giovane trapper di Trepuzzi.

Si è celebrato, infatti, “Don Checco day”, primo album dell’artista, composto da nove brani.

Cinque pezzi del disco sono autoprodotti, due, invece, sono i featuring d’eccezione. In “Jhennessy”, il cantante collabora con Gemini, suo compaesano, mentre, nel pezzo che dà il titolo all’albun, c’è la firma di Ja-Dee, pseudonimo di Giada Imparato.

“Don checco era l’uomo più ricco di Trepuzzi, paese dove vivo, così ho pensato di associare il mio alter ego alla figura di un personaggio storico, è un album costruito per fare quel passo in avanti e dire: ora sono più forte e non sto giocando”, ha affermato Jimmy.

È possibile ascoltare l’intero album su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità del trapper, invece, si puù visitare la sua pagina ufficiale Instagram.