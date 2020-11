“Don’t worry”, il nuovo singolo dei Boomdabash è un invito a non perdere la speranza

Dopo il successo di Karaoke che ha collezionato 100milioni di visualizzazioni su Youtube, i Boomdabash provano a scalare le classifiche invernali con un nuovo brano, ma chi si aspettava di ascoltare un ‘classico’ tormentone, l’ennesimo del gruppo salentino, resterà sorpreso. Il nuovo singolo, «Don’t Worry», è una ballata contro la paura. «In un momento delicato come questo sentivamo la necessità di condividere con il pubblico le nostre emozioni e i nostri sentimenti con quello che meglio di tutto sappiamo fare: la musica» hanno raccontato.

Un modo per sentirsi meno soli nei momenti difficili della vita quotidiana, per ‘combattere’ la paura con l’energia e la positività. Un invito a cercare dentro noi stessi la forza per superare gli ostacoli, anche quelli che sembrano insormontabili. «Perché la strada per sconfiggere i periodi bui può essere lunga e tortuosa ma prima o poi la luce deve tornare e il sole, così come le stelle, torneranno a brillare».

«Don’t Worry» rimane nelle orecchie fin dal primo ascolto. Il videoclip – diretto da Fabrizio Conte e pubblicato da Borotalco tv – ha già collezionato migliaia di click perché è un pezzo emozionante, perché le parole sono belle, perché il messaggio e forte, perché è impreziosito da un coro dei bambini che avevano accompagnato la band anche sul palco dell’Ariston.

Il messaggio di speranza è impresso anche nelle immagini. Bisognerebbe fare tutti come la protagonista del video, un’adolescente che, per ‘spegnere’ i continui litigi dei genitori, trova rifugio nella musica che, anche se per pochi minuti, aiuta ad evadere. Accendendo il walkman, la ragazza inizia un viaggio in un mondo ideale, quello innocente e spensierato dei bambini, un mondo che non conosce il male. In questa dimensione, che non è la sua, scherza e ride con i suoi amici per strada, trovando quella serenità interiore che forse le mancava.