Uscito “Doppio Fine”, il nuovo singolo della salentina Lauryyn

E’ uscito giovedì 24 aprile “Doppio Fine“, il nuovo singolo di Lauryyn, che anticipa l’atteso album d’esordio, “Aritmia”, previsto per il 23 maggio e interamente prodotto da Filippo Bubbico.

Lauryyn si è affermata come una delle voci più interessanti del panorama nu soul italiano, grazie a un sound che intreccia R&B, jazz ed elettronica sperimentale con testi profondi e contemporanei. Dopo il successo dell’EP Intro (2023), pubblicato da Sun Village Records e rieditato anche in versione live, ha portato la sua musica su alcuni dei palchi più rilevanti della scena indipendente, esibendosi al MI AMI Festival accanto a nomi come Colapesce&Dimartino, Marco Castello e Tre Allegri Ragazzi Morti, e aprendo i concerti di Venerus al Tagghiate Urban Fest e di Daniela Pes all’Abbabula Festival di Alghero. Alcuni suoi brani sono stati scelti per la colonna sonora della sesta stagione della serie “Skam Italia” (Netflix), mentre ad aprile 2024 ha avuto l’occasione di suonare al The Bowery Electric di New York. Dopo un percorso in continua crescita, Lauryyn è pronta a compiere un passo decisivo con la pubblicazione del suo disco d’esordio, anticipato dal singolo e video “Londra” e dal singolo “Doppio Fine”.

“Doppio Fine” è il secondo brano estratto dall’album, un pezzo fresco e coinvolgente dalle sonorità R&B, in perfetta sintonia con il linguaggio musicale di Lauryyn. Il brano parla con leggerezza e sarcasmo del fraintendimento tra due persone che si conoscono: la protagonista vorrebbe solo essere riconosciuta per ciò che è veramente, portare fuori la sua essenza, ma il timore è quello di essere fraintesa, che i suoi gesti vengano ridotti a una mera interpretazione erotica. Un equivoco che mina la sua autenticità, oscurandone la vera natura.

La produzione, curata da Filippo Bubbico, è fresca e catchy, con un ritornello che resta impresso nella mente e strofe che strizzano l’occhio al rap melodico. Lauryyn si muove ancora una volta con disinvoltura tra atmosfere urbane e sonorità nu soul, riflettendo sulla confusione comunicativa e sulle distorsioni che gli altri possono avere nella percezione di una persona.

Nel frattempo prosegue il percorso live dell’artista, con una serie di appuntamenti che accompagnano l’uscita del disco, creando un legame continuo tra Lauryyn e il suo pubblico, e confermando la dimensione dal vivo come parte essenziale della sua espressione musicale.

Lo scorso 10 aprile, inoltre, Lauryyn è stata ospite della prima Live Session del format Leggera, dove ha eseguito il singolo “Londra” insieme ad altri tre brani tratti dal suo