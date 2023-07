T-shirt bianca: il must have che non ti aspetti

Ebbene oggi siamo qui per sfatare un mito, la t-shirt bianca non è solo la classica maglia della salute. Occorre che questo capo d’abbigliamento si prenda il posto che gli spetta nella moda uomo di tutto l’anno. Possiamo dire con estrema certezza che, la t-shirt bianca non può di certo mancare nel guardaroba di un uomo che non vuole farsi trovare impreparato. Che abbia uno stile elegante o sportivo poco importa.

In effetti questo semplicismo capo è molto versatile e si adatta a moltissimi look, anche quelli più formali. Potrà sembrare strano, ma veramente è così. Scopriamo allora come rivalutare la maglietta bianca e soprattutto come utilizzarla.

Look a strati o elegante

Le passerelle internazionali ci dicono che il look a strati va molto di moda. Inoltre è importante mescolare gli stili andando ad abbinare strati con texture e colori diversi. Ma alla base di ogni scelta di stile ci dovrebbe essere sempre una t-shirt candida. Per evitare la classica accozzaglia di colori senza senso, la maglietta bianca è la scelta perfetta. La si può indossare sotto a un cappotto lavorato, una giacca di pelle o di jeans.

Per quello che riguarda la parte sotto, perfetti sono i jeans, da abbinare con un calzino colorato che si intravede tra la scarpa e il risvolto dei pantaloni. Un look curato nel dettaglio, come lo si può avere andando ad acquistare t-shirt della Lacoste.

Stupirà sapere che la t-shirt bianca la si può abbinare anche ad un look elegante. Una proposta vista anche selle passerelle della moda che conta, dove il modo di vestire casual si mischia all’anima elegante. Insomma la maglietta bianca la si abbina perfettamente a un vestito elegante, uno stile che viene spesso adottato anche dagli sportivi alle serate di gala.

Look sportivo o look minimal

Detto tra noi, la maglietta bianca, almeno all’apparenza offre l’idea di un look sportivo ed informale. Sembra ovvio che che la si può facilmente abbinare con outfit di questo genere. Ad esempio si può decidere di indossare una maglietta bianca sotto una felpa con cappuccio, ovvero con dei pantaloni sportivi. Ma anche una semplice t-shirt con un paio di jeans sarà perfetta in qualsiasi occasione, molto anni ’90 ma comunque perfetta.

Ottimo l’abbigliamento anche con i pantaloni cargo maxi o gli strettissimi skinny. Ovviamente in questo caso è importante giocare con i volumi, quindi pantalone attillato e maglietta oversize o viceversa.

Per terminare soffermiamoci un attimo sul look minimal. Chiariamo che, semplice non vuol dire banale, ma essenziale, perchè sappiamo bene che a volte è bene seguire il more is less. Che si debba andare in ufficio, a una cena tra colleghi o tra amici una maglietta bianca e un pantalone saranno perfetti. Senza troppi fronzoli né troppe pretese. Si potrebbe giocare con gli accessori uomo, ma anche in questo caso senza esagerare. Perfetta una cintura in pelle o cuoio, ma anche un borsello per evitare di dover mettere tutto in tasca e in qualche modo rovinare la linea dell’outfit.