“Due corpi”, il secondo singolo di Iucca in uscita dal 24 Febbraio

La Nos Records è lieta di annunciare la sua nuova release: il secondo singolo di Iucca, progetto musicale solista di Dino Semeraro, musicista pugliese cofondatore dei Leitmotiv e partner musicale di Amerigo Verardi. Si tratta di “Due corpi”, che segue “Amore senza fretta”, il fortunato singolo d’esordio che ha riscosso l’interesse di critica e pubblico e ha fatto parlare di Iucca da numerosissime testate musicali.

L’uscita ufficiale su Spotify e su tutti i digital stores è prevista per il 24 febbraio, distribuita da Believe.

Dopo “Amore senza fretta”, fortunato singolo d’esordio, “Due corpi”, anch’esso prodotto da Simone Prudenzano (Lola and the lovers, A morte l’amore) insieme a Dino Semeraro, prosegue il viaggio stilistico di Iucca, un coerente percorso all’interno di un pop d’autore che strizza l’occhio a Gainsbourg e a melodie di genuina ispirazione anni Sessanta/Settanta, supportate da un cantato caldo e confidenziale e filtrate da moderni arrangiamenti di elegante electro-pop.

Iucca e l’elogio all’imperfezione

Attraverso la storia di due amanti che vivono insieme si tocca il tema della bellezza dentro l’imperfezione. Il testo racconta di due corpi che viaggiano paralleli ma in solitudini reciproche e solo grazie all’imperfezione riescono a incontrarsi, capirsi e amarsi.

In un tempo in cui la dittatura della perfezione ci vuole impeccabili, “Due corpi” sottolinea l’urgenza del difetto e dell’incompletezza. Tutto è manchevole, tutto è imperfetto, a partire dalla natura, dai misteri dell’Universo. E l’amore segue questo percorso frammentato e meravigliosamente incompiuto. Come due fragole in un bicchiere di vino.

Il singolo, in uscita il 24 febbraio per NOS Records con distribuzione esclusiva Believe, è stato preceduto da uno speciale graphic video ufficiale rilasciato sul canale Youtube di Iucca il giorno di S. Valentino.