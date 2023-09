Elodie senza veli per il nuovo singolo «A Fari Spenti»

Elodie ha puntato tutto sull’effetto «sorpresa» per comunicare ai fan l’uscita del suo nuovo singolo «A Fari Spenti». In realtà, aveva già condiviso sui suoi seguitissimi social delle anticipazioni del brano, tra spezzoni di video e scatti delle riprese, ma nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe postato una foto senza veli per annunciare che il pezzo, scritto da Elisa con Marz & Zef, era fuori ovunque. Scatto che ha letteralmente infiammato i suoi milioni di follower.

La cantante romana, coperta solo dai lunghi capelli – effetto bagnato – è stata sommersa di commenti, (quasi) tutti carichi di complimenti tra cui è spiccato quello della la conduttrice Andrea Delogu che ha scritto un semplice, quanto efficace “Elodea”.

In attesa della tournée nei palazzetti che inizierà con le date sold-out al Palapartenope di Napoli, l’artista lanciata dal talent Amici prosegue la sperimentazione nel mondo della dance pop. Dopo aver fatto ballare per tutta l’estate con Pazza musica, insieme a Marco Mengoni, ora tocca al brano,accompagnato da un video – non meno sexy della foto pubblicata su Instagram – che simboleggia la rinascita di Elodie dopo un periodo di incertezza. A fari spenti è una canzone d’amore, che racconta di un amore felice, che arriva dopo un momento buio ed incerto.

Sguardo dritto verso l’obiettivo, quello di incassare un altro successo