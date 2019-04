Elodie ha un nuovo amore: per il gossip è ‘innamoratissima’ di Mario Balotelli

È un momento magico per la cantante salentina Elodie. Il featuring con Stash e compagni ha dato vita a «Pensare male», il nuovo singolo dei Kolors che, inutile dirlo, ha conquistato le radio fin dal primo ascolto, candidandosi a tormentone del momento. Ma anche sul fronte privato per la bella cantante salentina sembrano esserci delle novità. Secondo il settimanale «Oggi», infatti, l’artista lanciata da Amici starebbe frequentato il calciatore Mario Balotelli. E stando alle anticipazioni divulgate sul web, in attesa dell’edizione cartacea che uscirà giovedì, pare che l’affare sentimentale vada avanti da diverso tempo.

“Innamoratissimi”

«La cantante e il calciatore fanno coppia fissa da un po’. Ma solo ora… escono allo scoperto» si legge sul sito del magazine diretto da Umberto Brindani. Un amore sbocciato in quel di Milano, all’ombra della Madonnina, e confermato dalla classica dichiarazione delle fonti vicine alla coppia pronte a giurare che si tratta di «amore». I due sarebbero ‘innamoratissimi’.

Se dovesse essere confermato lo scoop, Elodie e Balotelli sarebbero la coppia del momento. Il calciatore bresciano ha conquistato la fama di tombeur des femmes mentre l’artista che ha fatto del Salento la sua seconda casa è conosciuta per la sua ‘riservatezza’. Anche la love story con Lele, conosciuto ad Amici, è sempre stata lontana dai riflettori.

Che i diversi si attraggano davvero?