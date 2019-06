Emma Marrone nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino: “quando me l’ha proposto pensavo fosse pazzo”

Il mondo della musica ha dato grandi soddisfazioni ad Emma Marrone: canzoni in testa alle classifiche, dischi di platino, premi e riconoscimenti. E i fan che non l’hanno mai lasciata sola da quando ha vinto Amidi di Maria De Filippi.

Ora la cantante salentina sembra essere pronta a percorrere nuove strade, una in particolare: quella del cinema. L’opportunità che ha bussato alla sua porta ha un nome (e che nome). Il regista Gabriele Muccino pare l’abbia scelta per far parte del cast del suo nuovo film che dovrebbe uscire il 13 febbraio 2020.

È stata la stessa artista ad annunciarlo su Instagram, postando una foto di quello che sembra essere un copione. «I migliori anni», sceneggiatura Gabriele Muccino e Paolo Costella» c’è scritto.

«Sono agitata ed entusiasta. Quando Muccino me lo ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è. Ma ci voglio provare, voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita», si legge nel lungo post.

«Incrociate le dita per me e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali. Adesso sapete il perché» ha concluso la bella Emma che, di recente, ha anche cambiato look, abbandonando il suo biondo platino per un castano, anzi per un bel punto di «Brown».

Ciak a Roma

Gabriene Muccino torna dietro la macchina da presa per girare “I Migliori Anni”, la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli.

Oltre ad Emma, ci sarà anche Nicoletta Romanoff.