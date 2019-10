“Radiografie, malori e cartelle cliniche”, quante bufale su Emma Marrone

Quando ha annunciato sul suo seguitissimo profilo Instagram che avrebbe dovuto fermarsi per un “problema di salute”, tutti hanno pensato che il tumore che aveva combattuto e sconfitto per ben due volte fosse tornato. «Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi», aveva scritto Emma Marrone, promettendo che sarebbe tornata più forte di prima. Poi, la foto del braccialetto dell’ospedale e un messaggio per rassicurare tutti i suoi fan: «è stata dura…ma è andata!». Nulla in più.

Come sta Emma Marrone?

In tanti, in questi giorni si stanno chiedendo come sta davvero la cantante salentina? Che cosa l’abbia costretta a concedersi una pausa dalla musica proprio mentre il singolo «Io sono bella», scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Currieri, aveva conquistato tutti, con quel testo rock e la sua voce potente. Tante le voci, nessuna ufficiale. Tranne quella del suo ufficio stampa che è dovuto intervenire per smentire alcune ‘dichiarazioni’ apparse sui giornali. In una intervista pubblicata sul settimanale DiPiù, una presunta amica di Emma aveva parlato della sua malattia, svelando alcuni retroscena. L’artista lanciata da amici – stando al racconto – aveva scoperto il tumore quest’estate, quando si era dovuta recare al Pronto Soccorso per delle strane fitte all’addome. Poi il controllo, all’oscuro dei genitori per non farli preoccupare, il ricovero, l’operazione all’utero, in un centro di Bologna e la bella notizia che poteva ancora diventare mamma.

«Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute, la convalescenza dell’artista e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi – si legge nel comunicato – sono infondate e basate su supposizioni».

Lo staff della cantante salentina ci ha tenuto a precisare che «le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali». Insomma, i social che la cantante salentina ha sempre usato per comunicare con i suoi milioni di fan. Alcuni, però, non hanno gradito questo ‘silenzio’, rimproverando all’artista di alimentare indirettamente le voci tenendo segreta lasua malattia.

Dimenticano che prima di essere personaggi pubblici, si è persone. E come tutte le persone meritano di affrontare le difficoltà (qualunque esse siano) lontano dai riflettori e circondati soltanto dall’affetto delle persone care.

Forza Emma, riprenditi che ci sono ancora “tante cose da fare insieme”