“È stata dura, ma è andata”, Emma Marrone rassicura i fan su Instagram. Il peggio sembra essere passato

«Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre. È stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze, ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi…e lo farò al più presto». Nessuno ha mai saputo ufficialmente quale malattia abbia costretto Emma Marrone a prendersi una pausa dalla musica, ma qualunque sia stato questo ‘problema di salute’ sembra sia stato superato. Almeno questo si intuisce dallo scatto che la cantante salentina ha condiviso sui social per rassicurare i fan che, in questi giorni di silenzio, non l’hanno mai lasciata sola. E, in alcuni casi, l’hanno persino difesa dagli attacchi, dagli insulti di chi le augurava il peggio, mosso da un odio impossibile da comprendere.

Il peggio, fortunatamente, sembra essere passato. Sono parole piene di speranza quelle condivise dall’artista lanciata da Amici per accompagnare la foto del braccialetto di un ospedale, segno di un intervento riuscito. Di un incubo finito. «Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene».

E sono stati tanti, tantissimi. Volti noti e meno noti che hanno incoraggiato la cantante che, per due volte, ha sconfitto il tumore all’utero e alle ovaie. Era il 2009, quando poco prima di entrare nel talent di Maria De Filippi la leonessa del Salento ha dovuto ‘scontrarsi’ con il cancro. Che si è ripresentato, qualche anno dopo. Per questo, Emma ha fatto della prevenzione una battaglia. “Cercalo tu, prima che ti trovi” era il messaggio dell’artista ci non ha esitato a metterci la faccia per aiutare le altre donne.

Convinti che Emma tornerà più forte di prima non resta che augurarle che lo faccia presto. Come ha detto, “Ci sono troppe cose belle da vivere insieme”.