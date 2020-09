Emma Marrone insultata “per aver offerto una cena ad un ragazzo nero”, ma è Kanye West

Una vecchia foto di Emma Marrone ripostata su Twitter con una didascalia ‘provocatoria’ ha scatenato una violenza verbale e una sequela di offese a cui la cantante salentina ha deciso di rispondere per le rime. Tutto è cominciato da un cinguettio di un profilo che ha condiviso lo uno scatto del giudice di X Factor accanto a un “ragazzo di colore”.

“Emma offre una cena al ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare” si legge. Se sia stato un post volutamente ironico o semplicemente di cattivo gusto è impossibile saperlo. Fatto è che da qualcuno non è stato capito come dimostrano gli insulti e le offese diventate in poche ore una accesa polemica social. All’ultimo discutibile tweet «Abbattiamole le mani a questa “ipocrita sinistrorsa” e come diceva mia nonna “il bene si fa non si ostenta”. Impara “capra! Sei patetica» Emma ha deciso di rispondere.

«Questo ‘ragazzo nero’ è Kanye West (rapper di successo e marito di Kim Kardashian) E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo Paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?» ha scritto la cantante salentina, sostenuta da tanti fan. “Speculare senza motivo ed incitare all’odio ci fa capire quanto siamo messi male, in una società ormai degradata”, si legge in un commento.

L’increscioso episodio è accaduto lo stesso giorno in cui l’artista aveva dedicato un pensiero a Willy Monteiro, il 21enne di Colleferro ucciso a calci e pugni soltanto per aver difeso un amico.

Il post per Willy Monteiro

“La violenza cresce e si insidia piano piano” ha scritto la cantante invitando i giovani, a riflettere sulle parole a cui “ormai solo in pochissimi danno il giusto peso”.

“Le parole sono importanti – si legge ancora – da esse provengono i gesti e poi gli esempi fino ad arrivare alle tragedie. Willy Monteiro Duarte era un ragazzo di 21 anni, adesso è l’ennesima tragedia di un paese che sta soccombendo ad un livello culturale davvero molto basso dove ormai in molti si sentono liberi di fare quello che vogliono arrivando addirittura ad uccidere. L’ignoranza crea la violenza. Mi dispiace tanto Willi. Un grande abbraccio alla tua famiglia”.