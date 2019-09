“La prossima sarà Emma Marrone”, il post vergognoso sulla pagina di Nadia Toffa

Tanti, volti noti e meno noti, colleghi e sconosciuti, hanno ‘abbracciato’ Emma Marrone, costretta a prendersi una pausa dalla musica per un problema di salute. Un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno sul suo profilo Instagram, mentre la cantante salentina era stata travolta dal successo del nuovo singolo, «Io sono bella», brano scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Currieri.

«Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili». E ancora «Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene!», aveva scritto. Parole che hanno allarmato, non poco, i fan che conoscono bene la storia di Emma. L’artista lanciata da amici, infatti, ha già combattuto, in passato, contro un tumore. E lo ha sconfitto. Ora, sembrerebbe essere tornato.

Tanti i messaggi di incoraggiamento, come quelli degli amici di sempre (Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi e Maria De Filippi) che hanno rassicurato la cantante, augurandole di tornare presto sul palco. Una valanga di amore e di affetto, ‘sporcata’ da qualche voce fuori dal coro. Quella degli haters che non hanno esitato ad augurarle il peggio.

Vergognoso il post apparso sulla pagina ufficiale di Nadia Toffa, scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro. Tra i ‘ricordi’ dei supporter della Iena, che continuano a scriverle parole piene di affetto e di vicinanza alla famiglia, è comparso un (brutto) commento. «La prossima sarà Emma Marrone» ha scritto una anonima utente, che ha augurato la morte alla cantante salentina.



Ma non è l’unica a riversare l’odio sui social. I commenti fuori luogo e le frasi di disprezzo nei confronti della cantante salentina hanno spinto Gabriele Muccino a rompere il silenzio. «Insultate me. Uomini col cuore pieno di vermi» ha scritto il regista che ha voluto Emma come attrice nel suo ultimo film, che dovrebbe uscire nelle sale il 13 febbraio.

Di fronte ad una malattia, grave o no che sia, tutti, chi non è capace di augurare del bene, dovrebbero avere almeno il buon senso di tacere.