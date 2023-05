Emma Marrone torna con “Mezzo mondo”, il nuovo singolo si candida a hit dell’estate

Emma Marrone, vincitrice del Festival di Sanremo con la canzone «Non è l’inferno», ha pubblicato un nuovo e attesissimo pezzo. «Mezzo Mondo», è questo il titolo del brano della cantante salentina di Aradeo, disponibile dal 28 aprile, che in soli 5 giorni ha raggiunto 60mila visualizzazioni su Youtube. Il singolo è solo un assaggio del nuovo album di inediti, che arriva dopo quattro anni da «Fortuna», certificato disco d’oro per aver venduto più di 25.000 copie.

In questo brano Emma parla di una persona che è insoddisfatta della sua vita e della città in cui vive, cercando nuove emozioni. Un po’ come ha fatto l’artista che dopo aver girato mezzo mondo ritorna sulle scene musicali con “sonorità fresche, nuove sfumature vocali e una nuova maturità stilistica“.

Fin dalle prime note sembra, la canzone convince: ci sono tutti gli ingredienti per scalare le classifiche, per candidarsi come tormentone estivo, per ripetere il successo di altri brani della cantante, diventati popolari.

Emma è un personaggio versatile, oltre alla musica ha avuto anche diverse esperienze cinematografiche tra cui Gli anni più belli, regia di Gabriele Muccino (2020) e il ritorno, regia di Stefano Chiantini (2022)

Nel 2022 su Amazon Prime è uscito il docufilm “sbagliata, ascendente leone” il quale tratta la vita di Emma e le sue avventure.

Articolo di Deva Zilli, Stefano Zacheo, Giorgia Greco, Angelo De Giorgi studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnati nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it