Emma Marrone torna su Instagram, buongiorno ai fan con un caffè

Il peggio sembra essere passato per Emma Marrone che sta lentamente tornando alla normalità dopo lo stop forzato dalla musica e dagli impegni per affrontare una «problema di salute». Sulla malattia che ha costretto la cantante salentina ad affrontare un intervento sono poche le notizie trapelate, almeno quelle ‘ufficiali’, ma adesso l’artista lanciata da Amici sta recuperando le forze, pronta a tornare dai suoi fan che non l’hanno mai lasciata sola, rispettando questo periodo di ‘silenzio’.

Questa mattina una sorpresa, il buongiorno ai suoi follower, come era solita fare. Una vecchia abitudine. Una tazzina di caffè in mano, le gambe a penzoloni sul letto e una canzone, “Jeunesse Affamée” di Pauline Croze a fare da colonna sonora al risveglio. Questo il contenuto della storia condivisa dalla cantante su Instagram.

«Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze, ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto» aveva scritto Emma, quando aveva pubblicato la foto del braccialetto dell’Ospedale che aveva tolto per dire a tutti, ma proprio a tutti che era andata, che era stata dura, ma era andata.

Molti, conoscendo il passato dell’artista che si prepara a festeggiare i 10 anni di carriera, hanno subito pensato alla battaglia contro il cancro che la cantante aveva già combattuto in passato e vinto, ma l’ex allieva del talent di Maria De Filippi al momento ha voluto vivere questo momento di difficoltà circondata soltanto dall’affetto della sua famiglia e delle persone più care. Nulla in più è stato detto. E anche quando aveva incontrato per strada alcuni fan, si era limitata a dire un semplice quanto umano “state tranquilli, io lo sono. Dovete esserlo anche voi“.