Nuovo amore per Emma Marrone, secondo il gossip è fidanzata con un aitante modello

Il singolo scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri sembra non essere l’unica novità per Emma Marrone. La cantante salentina, in vacanza con un gruppo di amici, sta infiammando il gossip non per il brano «Io sono bella», ma per il feeling con l’aitante modello norvegese Nikolai Danielsen.

Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, tra i due ci sarebbe molto più di un’amicizia. Una vera e propria liaison scoppiata sullo sfondo della bellissima Capri. Insomma, secondo le riviste patinate «potrebbe essere nato qualcosa» tra la bella salentina e il volto di Dolce & Gabbana con alle spalle una carriera da boxeur, terminata quando dopo la morte del suo allenatore ha iniziato a lavorare nel mondo della moda.

Nessuno dei due diretti interessati, ovviamente, ha confermato (né smentito) il gossip. L’unico ‘indizio’ – che non è una prova – è uno scatto condiviso sul profilo Instagram del modello norvegese. Ci sono loro due in barca, con vista Fraglioni. Nulla in più. Sguardi complici, invece, quelli immortalati dal tabloid che dedica un servizio alla “nuova coppia dell’estate”.



Di certo, a Emma non mancano gli ‘impegni’ lavorativi: c’è il singolo scritto dal rocker di Zocca e dal leader degli Stadio in uscita il prossimo 6 settembre; il film “I migliori anni” di Gabriele Muccino, per cui la cantante ha vestito, per la prima volta, i panni di attrice e l’album per i dieci anni di carriera atteso, si mormora, per la fine del 2019.