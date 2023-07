«Tra poco spacca il palco». Emma Marrone attaccata per il peso

Per quello che è accaduto a Emma Marrone, presa di mira per il suo peso, c’è un termine, body shaming, che dovrebbe far capire che l’unica cosa ad avere un “peso” importante sono le parole. Umiliare e deridere qualcuno per qualche aspetto o caratteristica del suo corpo, tanto da fargli provare vergogna, è (ancora) una usanza diffusa, per strada come sui social, e lo dimostra il commento di una “signora” che, in modo poco carino (per non dire offensivo), ha scritto «tra poco spacca il palco se continua così». Un allusione ad un presunto aumento di peso accompagnato con una “faccina” che ride.

Emma non è certo una che si lascia intimidire e ha risposto a tono, ma non tutte hanno la stessa forza o le spalle larghe per poter sopportare. «Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di merda» si legge. E rivolgendosi alla diretta interessata, ha aggiunto:«Fai schifo Claudia. Immensamente schifo», ha replicato.

Anzi, ha fatto di più. Ha condiviso nelle storie di Instagram lo screenshot della conversazione, proprio per far capire che non si può giudicare una persona dai chili indicati dalla bilancia.

Non è la prima volta. In altre occasioni ha dovuto difendersi dagli attacchi, come quando, al Festival di Sanremo, le era stato “consigliato” di non indossare le calze a rete, avendo “gambe importanti”. Anche in quel caso Emma aveva risposto per le rime, concludendo la sua replica con un invito alle donne. Di amarsi sempre. E di vestirsi come vogliono.