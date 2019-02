Emma Marrone critica Matteo Salvini, ma il ministro la difende dagli insulti: “andrò ad un suo concerto”

Ci ha pensato Matteo Salvini a gettare acqua sul fuoco delle polemiche scoppiate dopo che Emma Marrone aveva urlato dal palco «Aprite i porti ai migranti», criticando le scelte del ministro dell’Interno davanti alla folla di fan che aveva riempito il Palasele di Eboli.

A qualcuno, più di qualcuno, la presa di posizione della cantante salentina non era piaciuta, come dimostrano i commenti ai suoi post che spaziano da «Apri la porta di casa tua» a «Stai zitta», senza dimenticare «pensa a cantare» come se non avesse dovuto intromettersi nel dibattito sui migranti che sta tenendo banco in questi mesi in Italia.

E c’è anche chi ha argomentato il suo ‘dissenso’ «Avrei piacere di sentire ai concerti pensieri anche per quanto riguarda i terremotati, per la giustizia della famiglia Vannini e per tante altre cose che non funzionano in Italia. E invece si usa sempre la politica!!! E allora non è più libertà di espressione. È che ogni occasione è buona per andare contro Salvini» si legge in un post.

Ma il culmine degli attacchi è stato toccato quando un consigliere comunale di Amelia (Terni), tal Massimiliano Galli, l’ha offesa sui social. E neanche in modo velato. L’esponente del Carroccio aveva suggerito all’artista di aprire un’altra cosa, le gambe e di farsi anche pagare. Parole sessiste che sono costate care a Galli, giustamente espulso dal partito.

Non è bastato dissociarsi ufficialmente dal commento e allonatare dalla Lega chi lo aveva scritto, il venticello della polemica non si era ancora spento, tant’è che un giornalista ha colto l’occasione per chiedere un commento al vicepremier al termine della sua visita alla Casa Circondariale di Piacenza, dove ha incontrato un imprenditore condannato per aver sparato a un ladro

«Gli insulti sessisti? Il consigliere ha detto un’idiozia. Spero di riuscire ad andare ad un concerto di Emma Marrone se ne avrò tempo», ha concluso.

Salvini ha dimostrato che si possono avere idee diverse, ma che possono essere espresse con educazione.