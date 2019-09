ForzaEmma, valanga di affetto per la cantante salentina

«La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani». La frase di John Lennon e quel messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram per spiegare lo stop ‘forzato’ dalla musica per un problema di salute sono stati come un fulmine a ciel sereno per i fan di Emma Marrone.

«Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero. Andrà tutto bene!» si legge nel post che ha dato il via ad una valanga di affetto. C’è chi ha lasciato un semplice cuore, chi ha voluto scrivere un messaggio di incoraggiamento e chi le ha augurato di tornare presto sul palco. Volti noti o sconosciuti, tutti a fare il tifo per Emma che, per due volte, ha combattuto e sconfitto un tumore. Aveva mostrato la cicatrice nel magazine contenuto nella deluxe edition del suo album «Essere qui», anche per far capire l’importanza della prevenzione.

«È la ferita che mi ha fatto meno male, la cicatrice indica che il male è stato tolto. Il male che resta dentro, ad esempio, è quello che viene dalle parole scagliate con irruenza», aveva raccontato forse un po’ ferita dalle critiche. Il disco, infatti, non aveva avuto il successo sperato.

Emma è andata avanti con la stessa grinta e determinazione. Il film con Gabriele Muccino, il singolo scritto per lei da Vasco Rossi e l’album in cantiere per i 10 anni di carriere. Ora il ‘problema di salute’ che la cantante salentina non affronterà da sola. «Lo sappiamo che andrà tutto a meraviglia e tornerai più forte di prima perché ti conosciamo bene. An capu noscia sempre!» ha scritto la collega e conterranea Alessandra Amoroso, ma anche la sua mamma televisiva, Maria De Filippi, ha voluto scriverle una toccante lettera.

«Cara Emma immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente», si legge nel post.

«Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai, ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre, “verba volant scripta manent”, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima».

I post sui social sono così tanti che “Forza Emma” è entrato in tendenza su Twitter. Non è un addio, ma solo un arrivederci. Lo ha ‘giurato’ la stessa Emma: «Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme».