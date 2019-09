Emma Marrone: “Mi devo fermare per un problema di salute”. Fan preoccupati

«Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì, mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili». Con queste parole, arrivate come un fulmine a ciel sereno, Emma Marrone ha voluto informare i fan che deve concedersi una pausa ‘forzata’ dalla musica. Lo ha fatto condividendo una citazione di John Lennon sul suo seguitissimo profilo Instagram. «La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani», si legge nello scatto. E la mente è subito andata al tumore, affrontato e sconfitto, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste.

Annullata, quindi, la sua presenza al concerto di RadioItalia a Malta, in programma per il 4 ottobre. «Inutile dirvi – prosegue – l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme».

Non era il momento giusto, proprio come ha detto l’artista lanciata dal talent Amici. Il film con Gabriele Muccino, dove ha vestito per la prima volta i panni di attrice; la canzone «Io sono Bella» scritta per lei da Vasco Rossi con cui ha coronato il suo sogno di collaborare con il rocker di Zocca e l’album in cantiere per celebrare i 10 anni di carriera, poi il ‘problema di salute’, inaspettato e silenzioso. Emma, da guerriera, saprà affrontare questo ‘ostacolo’ con la grinta di sempre. «Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene!», ha concluso. Un modo per rassicurare i fan che non la lasceranno mai sola.