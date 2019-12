“Raga, tutto bene”: Emma Marrone rassicura i fan dopo la visita di controllo

Nella vita di Emma Marrone, in questo momento, c’è la musica. «Stupida Allegria», il secondo singolo estratto dall’album “Fortuna”, sta cercando di bissare il successo ottenuto da «Io sono bella», il brano scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Currieri.

E poi c’è l’appuntamento, importantissimo, all’Arena di Verona, dove la cantante salentina festeggerà il suo compleanno e i dieci anni di carriera (tanti ne sono passati da quando ha mosso i suoi primi passi, lanciata dal talent Amici, di Maria De Filippi). Senza dimenticare il tour, in partenza ad ottobre 2020, che la porterà in giro per l’Italia. Tanti gli impegni, anche televisivi, come nel programma «20 anni che siamo italiani» con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, dove ha ‘commosso’ per la sua interpretazione sulle note di Cu’mme, lo storico pezzo di Mia Martini e Roberto Murolo.

Soddisfazioni, meritate, dopo lo stop forzato per quel ‘problema di salute’ che ha costretto Emma prendersi una pausa professionale. Dopo l’intervento, però, la cantante originaria di Aradeo deve sottoporsi a dei controlli regolari, come accaduto in queste ore. A raccontarlo è stata la stessa artista, rispondendo a un fan che su Instagram le chiedeva se fosse a Roma. “No, sto andando a fare una vista” ha risposto, svelando di essere a Milano.

Un’ora più tardi ha tranquillizzato tutti i follower con uno scatto. Un pollice alzato e la scritta mostrando: “Tutto bene raga“.

Che la malattia fosse tornata, Emma lo ha scoperto durante uno di questi controlli. «Durante una visita mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità», aveva confessato nel salotto di “Verissimo” a Silvia Toffanin.

«Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio», aveva confidato.