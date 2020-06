Giornata ‘speciale’ per Emma Marrone: “Ho fatto il controllo e va tutto bene”

È un giorno speciale per Emma Marrone, ma questa volta non c’entrano la musica, né il nuovo album a cui probabilmente sta lavorando. E nemmeno le voci che la vogliono come giudice nella nuova edizione di X-Factor. Questa volta la bella notizia riguarda la vita privata.

La cantante salentina, infatti, ha voluto condividere con i fan un momento importante che scrive la parola fine ai problemi di salute che, nei mesi scorsi, l’hanno costretta a fermarsi, a mettere in pausa i progetti, il disco «Fortuna», il singolo «Io sono Bella», scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Currieri e il ruolo nel film di Gabriele Muccino. « Ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente» ha raccontato l’artista, un po’ emozionata, in una storia su Instagram.

Non è stato semplice per l’artista che aveva già combattuto in passato contro un”nemico che sembrava sconfitto”, ma è tornata “più forte di prima” esattamente come aveva promesso ai suoi fan. Per questo, nel messaggio condiviso sui social, ha voluto incoraggiare chi è ancora alle prese con una battaglia, chi sta ancora lottando. «Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando» ha dichiarato.

Anche nel giorno del suo compleanno, in un lungo post, aveva ricordato la malattia “Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne.” aveva scritto.

“Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani…ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capida da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più” aveva concluso.