“Road to Battiti” 2025, Fred De Palma e Irama in scena a Galatina

Saranno Irama e Fred De Palma i protagonisti di “Road to Battiti”, in programma domani, giovedì 5 giugno, a Galatina.

Il radio live show di Radio Norba si svolgerà tra piazza Dante Alighieri e piazza San Pietro, dove dalle 18.30 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione degli artisti ospiti della tappa che saranno intervistati in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione di Irama e Fred De Palma per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”.

Irama è uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano, capace di spaziare tra generi e mondi diversi. Hit maker con 53 dischi di Platino e 5 oro e oltre 2,5 miliardi di streaming, 100 mila presenze solo nel 2024 per il suo tour, reduce da 2 Forum sold out. Quest’estate sarà in tour nei principali festival italiani , ad ottobre all’Arena di Verona, in attesa del concerto a San Siro nel giugno del 2026.

Fred De Palma è uscito il 23 maggio con il suo nuovo singolo, “Barrio Lambada”, un inno estivo dalle sonorità calde e moderne, pronto a farci ballare nei prossimi mesi. ll brano si muove su un beat reggaeton contaminato da suoni della lambada, il tormentone musicale anni ‘80, e synth elettronici, creando un’atmosfera sensuale e magnetica. Fred De Palma è uno dei pochi artisti in Italia a vantare importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la popstar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena. Con all’attivo 30 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify vanta molte hit di successo in cui è riuscito a tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap.

L’accesso a Road to Battiti è libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.