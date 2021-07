Europei 2020: gli azzurri cantano con i Negramaro. Duetto inedito Sangiorgi- Immobile, e scatta la festa

Una grande festa azzurra, si è svolta Lunedì sera all’Hotel Parco dei Principi di Roma dove, a termine della sfilata condotta per le vie capitoline insieme alla coppa conquistata, si è svolta la cena celebrativa della Nazionale insieme ai Negramaro, invitati ad esibirsi in un concerto speciale, per la vittoria di Euro 2020.

È iniziata con la musica ed è finita con la musica l’avventura della nazionale azzurra, che già aveva preso parte al programma televisivo di Rai 1 condotto da Amadeus, prima dell’inizio del campionato europeo, e dove si era esibita insieme a Immobile, Insigne, Spinazzola, Donnarumma e tutti gli altri protagonisti, nel canto delle più belle canzoni italiane.

La sfilata per le vie Roma, i saluti istituzionali e il concerto finale con i Negramaro

Era cominciata dal primo pomeriggio, la marcia trionfale della squadra di mister Mancini, che dapprima aveva fatto tappa al Quirinale, sede del palazzo del Presidente della Repubblica, con i saluti e i ringraziamenti di Sergio Mattarella, che ha tenuto a ricordare anche la figura di Davide Astori, oltre ad omaggiare i vari protagonisti.

Poi la visita a Palazzo Chigi, per incontrare il premier Mario Draghi, che ha ringraziato tutta la compagine e il suo staff per “averci portato al centro d’Europa”, aiutando in questo modo la fiducia e la speranza non solo di noi italiani.

Infine la sfilata e la cena in hotel, dove i giocatori della nazionale e hanno festeggiato la vittoria con un concerto unplugged insieme a Giuliano Sangiorgi, dei Negramaro.

Sono stati ripercorsi tutti i grandi successi della band come “Estate”, “Nuvole e lenzuola”, “Meraviglioso” e “Un amore così grande”, insieme ai sorrisi di Sirigu, Barella, e Bonucci e Chiellini che stringevano la coppa.

Protagonista assoluto tra gli azzurri è stato poi Ciro Immobile, che insieme a Sangiorgi si è esibito sulle note di “Meraviglioso” e “Napule è”.