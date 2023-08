Il mito dei Pink Floyd di scena a Galatina

Sono una leggenda, un segno indelebile nel firmamento della musica del secondo Novecento. Sono i Pink Floyd, oggi ottantenni ma da quasi 60 anni sulla scena internazionale, e sempre da protagonisti assoluti.

Nel 1973, esattamente 50 anni fa, veniva pubblicato il disco ‘The dark side of the moon‘, uno degli album musicali di maggior successo di quegli anni e un disco che avrebbe consegnato i Pink Floyd alla storia. Ed è proprio questo il titolo dello spettacolo che va ripensato in scena questa sera, 31 agosto, a Galatina in piazza Dante Alighieri.

Un concerto evento con un attore e dieci musicisti e sovratitoli in italiano per celebrare il grande disco che quest’anno compie mezzo secolo. La regia dello spettacolo è di Marco Rampoldi.

Lo Start è previsto per le 21,30.