Vuoi uno sguardo magnetico? l’Eyeliner fa al caso tuo.

L’eyeliner è un elemento fondamentale nel mondo del make-up, capace di trasformare completamente lo sguardo con un semplice tratto. Che tu preferisca un look naturale o un’audace opera d’arte, l’eyeliner offre infinite possibilità per esprimere la tua personalità.

Tipi di eyeliner

Esistono diverse tipologie di eyeliner, ognuna con caratteristiche uniche:

Liquido: Ideale per linee precise e definite, perfetto per look grafici e “cateye”. Richiede un po’ di pratica, ma il risultato è impeccabile.

Penna: Facile da usare anche per i principianti, la penna eyeliner permette di tracciare linee sottili o spesse con precisione.

Gel: A lunga tenuta e resistente all’acqua, l’eyeliner in gel si applica con un pennello e offre un’ampia gamma di finish, dal matte al brillante.

Matita: Perfetta per un look più sfumato e sensuale, la matita eyeliner può essere utilizzata sia sulla palpebra superiore che inferiore.

Come scegliere l’eyeliner giusto?

La scelta dell’eyeliner dipende dalle tue esigenze e preferenze, per rendere la scelta dell’eyeliner più semplice qui alcuni consigli.

Principianti: La penna eyeliner è l’opzione più semplice da usare, mentre la matita è ideale per un look più soft.

Esperti: L’eyeliner liquido o in gel permette di creare look più elaborati e sofisticati.

Per semplificare ancor di più la scelta del tuo eyeliner perfetto si suddividono anche dal fattore pelle grassa oppure pelle sensibile.

Se hai la pelle grassa, scegli un eyeliner waterproof a lunga tenuta.

Se hai gli occhi sensibili, opta per un eyeliner ipoallergenico e dermatologicamente testato.

Consigli per un’applicazione perfetta

Prepara la palpebra: Assicurati che la palpebra sia pulita e asciutta prima di applicare l’eyeliner.

Appoggia il gomito: Per una maggiore stabilità, appoggia il gomito su una superficie piana.

Inizia dal centro: Inizia a tracciare la linea dal centro della palpebra verso l’esterno, poi completa l’interno. Oppure traccia una linea dall’angolo dell’occhio, e dal centro verso l’esterno. Vi uscirà un triangolino riempite il triangolino, e il gioco è fatto.

Piccoli accorgimenti

Non tirare la palpebra: Non tirare la palpebra mentre applichi l’eyeliner, altrimenti la linea potrebbe risultare irregolare.

Sfumature: Se usi una matita, puoi sfumare la linea con un pennellino per un look più smokey.

Ispirazioni per il tuo look, crea dei look che più di ispirano come per esempio;

CatEye: Un classico intramontabile, il cateye allunga lo sguardo e lo rende più seducente.

Eyeliner grafico: Linee geometriche e audaci per un look moderno e originale.

Double wing: Due linee di eyeliner parallele per un effetto sorprendente.

Eyeliner colorato: Un tocco di colore per un look più vivace e divertente.

L’eyeliner è un alleato prezioso per valorizzare i tuoi occhi e esprimere la tua creatività. Sperimenta con diversi stili e trova quello che ti fa sentire più bella e sicura di te!

(Immagine tratta dal web)