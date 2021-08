Nel nuovo videoclip di Dj Cresh un ospite inaspettato, tra i protagonisti spunta Fabrizio Miccoli

Abituati a vedergli compiere magie sui campi di calcio di Serie A e non solo, deve essere stata una bella sorpresa per turisti e residenti di Lecce la visione di Fabrizio Miccoli nel pieno centro della città barocca impegnato a giocare e palleggiare con alcuni bambini nelle vicinanze di Porta San Biagio, nei pressi del Bar Astoria.

Come un ritorno al passato insomma, l’ex stella del calcio italiano che ha vestito le maglie di Lecce, Palermo, Juventus, Fiorentina e Benfica tra le altre, gioca a pallone tra i vicoli del capoluogo salentino ma questa volta circondato da telecamere e microfoni.

Il “Romario del Salento“, a quanto pare, sarà protagonista nel nuovo videoclip di Crescenzo Ruscito, in arte DJ CRESH, affermatissimo dj della Ciociaria e di tutto il Lazio, ma anche cantante molto amato per il suo caratteristico carisma e la sua personalissima voce, noto al grande pubblico anche come showman nel salottino della trasmissione Mediaset di “Avanti un Altro” di Paolo Bonolis e dalle scene della Rai del programma di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti.

In questi giorni si sono svolte le ultime riprese del videoclip musicale che vedrà coinvolto l’ex calciatore nativo di San Donato con Dj Cresh e sarà pronto entro i primi di Settembre. Non ci resta che attendere con tanta curiosità il lancio sulle varie piattaforme streaming e vedere il bomber ex Lecce in queste nuove vesti come se la caverà.