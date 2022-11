Come scegliere lo zaino perfetto da regalare ad una neomamma

Uno zaino multifunzione è sicuramente una bellissima idea regalo per una neomamma: un oggetto originale che non rientra tra quelli più gettonati in occasione della nascita ma che si rivela decisamente utile. In commercio esistono diverse tipologie di zaino mamma e lo si può acquistare anche online, su FarmaOra, portale che offre tantissimi prodotti per questa occasione così speciale, tutti di qualità. Non è però semplice capire quale sia il modello giusto da scegliere e proprio per questo oggi vediamo insieme quali sono le caratteristiche più importanti da valutare quando si acquista uno zaino mamma.

# Dimensioni e capienza dello zaino

Tra i primi fattori che vale la pena prendere in considerazione quando si sceglie uno zaino per la neomamma troviamo le dimensioni e la capienza. È infatti importante che lo zaino sia sufficientemente grande da contenere tutto il necessario per il bebè (pannolini e tutine di ricambio, creme, salviette, biberon, latte, pappe, giochi, ecc.). Al tempo stesso però conviene scegliere un modello che sia capiente ma anche compatto, in modo che non crei un ingombro eccessivo e non si riveli scomodo da portare con sé per la neomamma.

# Presenza di tasche e scomparti

Uno zaino mamma deve essere funzionale e pratico. Proprio per questo motivo, è importante scegliere un modello che sia ricco di tasche e scomparti separati, in modo da poter organizzare al meglio lo spazio a disposizione senza essere costretti a mettere tutto nello stesso vano. Questo è un dettaglio che non si dovrebbe mai sottovalutare, perchè incide parecchio sull’effettiva comodità dello zaino.

# Presenza di almeno una tasca termica

Tra tutte le tasche, almeno una dovrebbe essere termica in modo da poter mantenere la corretta temperatura del biberon. Questo è un altro dettaglio che si tende a sottovalutare ma che fa una grandissima differenza e rende lo zaino mamma davvero utilissimo.

# Tessuto impermeabile

In commercio esistono varie tipologie di zaini mamma, ma i migliori sono quelli impermeabili che non solo non rischiano di impregnarsi d’acqua in caso di pioggia ma si riescono anche a lavare con facilità. Ricordiamo infatti che non è per nulla raro sporcare lo zaino per una neomamma, che a costantemente a che fare con pappe e cambio del pannolino.

# Comodità e possibilità di regolare le spalline

Inoltre, è importante che lo zaino sia comodo e dunque dotato possibilmente di spalline imbottite. Non solo: queste devono anche essere regolabili, in modo da adattarsi alla corporatura della mamma al meglio.

# Estetica

Un ultimo dettaglio riguarda l’estetica, perché anche l’occhio vuole la sua parte. Se dunque la funzionalità deve sempre venire al primo posto quando si parla di zaino mamma, anche l’aspetto ha la sua importanza specialmente se si tratta di un regalo.

# Qualità dello zaino e del brand

Per non sbagliare, conviene sempre scegliere uno zaino mamma di un brand famoso in modo da essere certi di non rinunciare alla qualità. Come abbiamo detto, su FarmaOra è possibile trovare varie alternative e si può andare sul sicuro.