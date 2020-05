Fase 2 di convivenza con il virus, Alessandra Amoroso: “non mandiamo tutto all’aria”

Da mezzanotte è scattata la fase due di convivenza con il virus. Un momento delicato in cui, come ha spiegato il premier Giuseppe Conte, si gioca il secondo tempo di una partita che non è ancora finita. Il triplice fischio finale si avrà solo quando sarà trovato un vaccino o una cura efficace. Per ora, sarà importante combattere questo nemico invisibile arrivato dalla Cina con le sole armi che abbiamo a disposizione, come il distanziamento sociale. Sarà fondamentale anche rispettare le regole per evitare che la curva dei contagi torni a salire. Non bisogna abbassare la guardia, il virus non è stato sconfitto, non è scomparso, si nasconde pronto a causare ancora dolore. Per questo, non si sprecano gli appelli alla prundenza, dai politici agli esperti il coro è unamine: fate attenzione.

Un invito affettuoso arriva anche dalla musica. Alessandra Amoroso, che in queste settimane ha creato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali del Salento, ha voluto lanciare un appello su Instagram:

«Non sprechiamo la grande opportunità che finalmente ci è stata concessa. Rispetto, senso civico, umanità, responsabilità questa volta, più di prima, non devono mancare! Abbiamo bisogno di ripartire, la gente ha bisogno di ripartire, di crederci soprattutto di esserci e ricominciare!!! La vita, la libertà, l’amore, il lavoro, gli affetti sono importanti per ognuno di noi…Non mandiamo tutto all’aria!» si legge.

Ancora una volta la cantante salentina ha mostrato la sua sensibilità e la consapevolezza di poter essere un esempio positivo per tutta la sua grande famiglia che la stima, da quando ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica e nel cuore della gente.